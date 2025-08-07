Владелицу East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли мёртвой на яхте

Владелицу модного бренда East x East Марту Нолан-О'Слатарру обнаружили мёртвой на элитном курорте. Об этом пишет Daily Mail.

Тело 33-летней ирландки, проживавшей в Нью-Йорке, нашли в полночь на судне Ripple в яхт-клубе Montauk на Лонг-Айленде. Прибывшие медики констатировали отсутствие дыхания и сердцебиения.

По информации одной из завсегдатаев клуба, судно принадлежало парню погибшей. Женщина утверждала, что каждый раз видела его пьяным и неадекватным. Когда Нолан-О'Слатарре стало плохо, мужчина якобы выбежал на палубу без одежды, крича: «Это моя девушка!» — и позвал на помощь.

Очевидец с причала описал яхту как место для вечеринок и подтвердил, что слышал отчаянные крики в момент происшествия.