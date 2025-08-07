Владелицу East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли мёртвой на яхте
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Martha Nolan-O’Slatarra
Владелицу модного бренда East x East Марту Нолан-О'Слатарру обнаружили мёртвой на элитном курорте. Об этом пишет Daily Mail.
Тело 33-летней ирландки, проживавшей в Нью-Йорке, нашли в полночь на судне Ripple в яхт-клубе Montauk на Лонг-Айленде. Прибывшие медики констатировали отсутствие дыхания и сердцебиения.
По информации одной из завсегдатаев клуба, судно принадлежало парню погибшей. Женщина утверждала, что каждый раз видела его пьяным и неадекватным. Когда Нолан-О'Слатарре стало плохо, мужчина якобы выбежал на палубу без одежды, крича: «Это моя девушка!» — и позвал на помощь.
Очевидец с причала описал яхту как место для вечеринок и подтвердил, что слышал отчаянные крики в момент происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что 52-летний миллиардер из Техаса Эшер Уоткинс погиб во время охоты на африканского буйвола в южноафриканской провинции Лимпопо. Животное неожиданно атаковало бизнесмена, двигаясь со скоростью около 56 км/ч. Уроженец Техаса и выпускник Бэйлорского университета, Уоткинс был управляющим партнёром в Watkins Ranch Group, аффилированной с Briggs Freeman и LIV Sotheby’s International Realty.