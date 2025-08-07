Куриное яйцо взорвалось в квартире в Москве

В одной из квартир в доме на Фрязевской улице в Москве взорвалось куриное яйцо, в итоге началось задымление. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё случилось, когда хозяева варили обед.

Одно из яиц внезапно взорвалось и в помещении началось сильное задымление. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но на место уже прибыли экстренные службы.