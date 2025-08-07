Встреча Путина и Трампа
7 августа, 12:48

Попался с флягой в кобуре: В РФ впервые будут судить «дроповода», продающего мошенникам карты

МВД РФ: В России впервые возбудили уголовное дело в отношении дроповода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В России возбуждено первое уголовное дело против «дроповода» — организатора схемы по перепродаже электронных платёжных средств мошенникам. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание дроповода. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого «дроповода». <...> Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности»,написала она.

При обыске у подозреваемого изъяли технику, сим-карты и банковские карты, использовавшиеся для хищения денег у россиян. Мера пресечения для фигуранта — подписка о невыезде. По инкриминируемой статье он может получить шесть лет тюрьмы. В МВД предупредили, что торговля чужими платёжными реквизитами уголовно наказуема, и призвали граждан не участвовать в подобных схемах.

«Ознакомьтесь и оплатите»: Водителям приходят липовые штрафы ГИБДД
На днях в МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме с сервисом «Госуслуги». Аферисты продолжают развиваться и совершенствовать способы обманывать людей, Life.ru рассказывал, как злоумышленники научились заставлять своих жертв звонить им самостоятельно.

