Попался с флягой в кобуре: В РФ впервые будут судить «дроповода», продающего мошенникам карты
МВД РФ: В России впервые возбудили уголовное дело в отношении дроповода
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour
В России возбуждено первое уголовное дело против «дроповода» — организатора схемы по перепродаже электронных платёжных средств мошенникам. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержание дроповода. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого «дроповода». <...> Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности», — написала она.
При обыске у подозреваемого изъяли технику, сим-карты и банковские карты, использовавшиеся для хищения денег у россиян. Мера пресечения для фигуранта — подписка о невыезде. По инкриминируемой статье он может получить шесть лет тюрьмы. В МВД предупредили, что торговля чужими платёжными реквизитами уголовно наказуема, и призвали граждан не участвовать в подобных схемах.
