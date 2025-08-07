«Поливал грязью»: Продюсер высказался о возможном запрете русофобу Барских на въезд в РФ
Продюсер Рудченко уверен, что певец Макс Барских потерял российский рынок
Макс Барских. Обложка © ТАСС / Niviere David/ABACAPRESS.COM
Украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию, однако отечественный рынок он в любом случае уже потерял, уверен продюсер Павел Рудченко. По его словам, даже без официального запрета, публика вряд ли будет ходить на концерты артиста, который отличился русофобскими заявлениями.
Собеседник URA.ru подчеркнул, что Барских давно прекратил работу в России. После начала СВО музыкант не только оказывал помощь ВСУ, но и неоднократно высказывался негативно о нашей стране и гражданах.
«И он не просто всячески помогал украинской армии, он ещё и по-всякому высказывался, очень злостно и ревностно высказывался в отношении русских солдат, в отношении русских зрителей, то есть он прям поливал русских грязью», — отметил продюсер.
Ранее сообщалось, что Макс Барских может столкнуться с проблемами при въезде на территорию России. По данным источника в правоохранительных органах, основания для запрета в отношении украинского певца посещать нашу страну имеются.