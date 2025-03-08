Не менее десяти украинских артистов находятся в розыске со стороны Вооружённых сил Украины. Эти звёзды покинули страну и не вернулись. Как стало известно из источников SHOT, «чёрную метку» получили такие имена, как Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik и другие.

Звёзды уклонились от мобилизации, уверяя власти, что уезжают за границу для проведения концертов в поддержку ВСУ. Они получали разрешение от Министерства культуры и вылетали на Запад под присмотром уполномоченных лиц, которых обманывали или подкупали.

Хитроумные артисты воспользовались моментом, пока чиновники были расположены к ним. В итоге они не вернулись на родину. Украинские власти осознали ситуацию лишь недавно, запретив известным исполнителям выезд из страны и инициировав уголовные дела против чиновников Минкульта, которые допустили их отъезд.

С 3 марта власти официально запретили покидать страну артистам — даже временно. Так, на Украине застряла Верка Сердючка. Сейчас яростные ВСУшники разыскивают своих поющих диванных патриотов, чтобы пополнить ряды мобилизованных. В списке уклонистов Дорн, Барских, Потап, бросивший Асти Artik, а также участники отбора на Евровидение: братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук (DEMCHUK).

При этом никто из популярных потеряшек не собирается возвращаться на родину. Они с удовольствием живут в Европе, США и Израиле и вовсю проводят концерты в разных городах, только без предлога донатов Киеву.