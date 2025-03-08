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8 марта, 06:48

Дорн, Барских, Потап: ВСУ начали охоту на украинских исполнителей, выехавших за границу

SHOT: ВСУ разыскивают минимум 10 украинских исполнителей, выехавших за границу

Макс Барских, Потап и Иван Дорн. Обложка © Wikipedia / DedaSasha / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap / VK / «Иван Дорн | Ivan Dorn»

Макс Барских, Потап и Иван Дорн. Обложка © Wikipedia / DedaSasha / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap / VK / «Иван Дорн | Ivan Dorn»

Не менее десяти украинских артистов находятся в розыске со стороны Вооружённых сил Украины. Эти звёзды покинули страну и не вернулись. Как стало известно из источников SHOT, «чёрную метку» получили такие имена, как Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik и другие.

Звёзды уклонились от мобилизации, уверяя власти, что уезжают за границу для проведения концертов в поддержку ВСУ. Они получали разрешение от Министерства культуры и вылетали на Запад под присмотром уполномоченных лиц, которых обманывали или подкупали.

Хитроумные артисты воспользовались моментом, пока чиновники были расположены к ним. В итоге они не вернулись на родину. Украинские власти осознали ситуацию лишь недавно, запретив известным исполнителям выезд из страны и инициировав уголовные дела против чиновников Минкульта, которые допустили их отъезд.

С 3 марта власти официально запретили покидать страну артистам — даже временно. Так, на Украине застряла Верка Сердючка. Сейчас яростные ВСУшники разыскивают своих поющих диванных патриотов, чтобы пополнить ряды мобилизованных. В списке уклонистов Дорн, Барских, Потап, бросивший Асти Artik, а также участники отбора на Евровидение: братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук (DEMCHUK).

При этом никто из популярных потеряшек не собирается возвращаться на родину. Они с удовольствием живут в Европе, США и Израиле и вовсю проводят концерты в разных городах, только без предлога донатов Киеву.

Власти Украины полностью закрыли выезд Верке Сердючке из страны
Власти Украины полностью закрыли выезд Верке Сердючке из страны

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти запретили выпускать за границу деятелей искусства. Такое решение обусловлено тем, что потом никто не возвращается. В киевском Министерстве культуры отметили, что давно обращались к украинскому правительству с просьбой предпринять шаги для ограничения выезда артистов. В ведомстве пообещали снять ограничения, как только прекратятся случаи побега.

Мария Любицкая
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