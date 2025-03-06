Власти Украины полностью закрыли выезд Верке Сердючке из страны
На Украине полностью ограничили выезд Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко) за пределы страны. Об этом сам артист сообщил на своей странице в социальной сети.
Певец рассказал, что Минкульт Незалежной не дал разрешения на выезд группы VERKA SERDUCHKA & BAND из страны. Теперь тур Данилко по Европе висит на волоске, а даты выступлений перенесены на неопределённый срок.
Украинское культурное ведомство установило ряд ограничений для артистов, планирующих поездку за рубеж. Во-первых, им можно выступать исключительно на благотворительных мероприятиях, сборы с которых необходимо отправлять в казну Украины. Во-вторых, в ходе концертов Верка Сердючка обязана будет демонстрировать поддержку своего государства. В-третьих, Данилко будет сопровождать специальный сотрудник, который не позволит певцу бежать в третью страну.
Напомним, Верка Сердючка оказалась в незавидной ситуации, фактически став заложником в родной стране из-за призывного возраста. Ранее запланированный тур Данилко по США был отменён из-за запрета Киева. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вошёл в положение музыканта и порекомендовал ему единственный надёжный способ избежать отправки на фронт в один конец.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v_serduchka