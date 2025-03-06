Власти Украины полностью закрыли выезд Верке Сердючке из страны

На Украине полностью ограничили выезд Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко) за пределы страны. Об этом сам артист сообщил на своей странице в социальной сети.

Певец рассказал, что Минкульт Незалежной не дал разрешения на выезд группы VERKA SERDUCHKA & BAND из страны. Теперь тур Данилко по Европе висит на волоске, а даты выступлений перенесены на неопределённый срок.