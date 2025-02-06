«Изменения со знаком минус»: Раскрыта судьба бегающей от военкомата Верки Сердючки
Продюсер Дворцов: Верка Сердючка не смогла «подлизнуть» Зеленскому
Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Несмотря на свою скользкую натуру, украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, не смог «подлизнуть» Владимиру Зеленскому, и тот взял бывшего коллегу на карандаш. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, комментируя запрет для артиста покидать страну из-за призывного возраста.
По словам эксперта, даже переход на мову и русофобские заявления не помогли звезде, которая и в российском шоу-бизнесе любила ходить по головам, лишь бы добиться своего. Дворцов подчеркнул, что Данилко, вероятно, не отправят на фронт, ведь он всегда пытается «выйти сухим из воды».
«Поэтому не исключено, что в ближайшем времени мы с вами будем свидетелями очередной попытки Сердючки как-то «переломить» ситуацию в свою пользу. Но, судя по тому, что происходит сегодня на Банковой, изменения могут быть только со знаком минус», — заключил собеседник URA.ru.
Напомним, Верка Сердючка стала «заложницей» на Украине из-за призывного возраста. Более того, тур звезды по США пришлось отменить из-за запретов Киева. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов назвал единственный способ спасения Сердючки от смерти на СВО.