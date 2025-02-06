Несмотря на свою скользкую натуру, украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, не смог «подлизнуть» Владимиру Зеленскому, и тот взял бывшего коллегу на карандаш. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, комментируя запрет для артиста покидать страну из-за призывного возраста.

По словам эксперта, даже переход на мову и русофобские заявления не помогли звезде, которая и в российском шоу-бизнесе любила ходить по головам, лишь бы добиться своего. Дворцов подчеркнул, что Данилко, вероятно, не отправят на фронт, ведь он всегда пытается «выйти сухим из воды».