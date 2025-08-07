Вынесли в мешке: Звезда «Дома-2» попала на камеры с незнакомцем, а спустя 3 дня её нашли мёртвой

Встреча Путина и Трампа
Экс-участницу Дома-2 Полину Малинину нашли мёртвой в Нижнем Новгороде

Полина Малинина.

Экс-участница «Дома-2» Полина Малинина найдена мёртвой в нижегородской квартире. По предварительным данным, смерть наступила в результате наркотического отравления, сообщила программа «Кстати».

24-летняя теледива три дня не выходила на связь с родственниками, после чего её тело было обнаружено. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Малинина зашла в подъезд с неизвестным мужчиной, который утром покинул квартиру через лестницу и в другой одежде. При этом журналисты обратили внимание, что он странно закатывал глаза и вёл себя подозрительно. Тело самой девушки вынесли из квартиры в мешке.

В последние годы Малинина возглавляла нижегородское отделение модельного агентства «MaryWay», которое фигурировало в мошеннических схемах. В 2024 году основательницу сети Марию Бабкину арестовали в Москве за организацию мошеннических схем с ложными кастингами. Агентство, представленное в 10 городах России, обвинялось в вымогательстве денег у соискателей под предлогом участия в сериалах.

Ранее Life.ru рассказывал, что на элитном курорте на Лонг-Айленде нашли тело собственницы модного бренда East x East Марты Нолан-О'Слатарры. 33-летняя предпринимательница была обнаружена без признаков жизни в полночь на судне Ripple, принадлежавшем молодому человеку погибшей. Его, к слову, незадолго до этого видели в состоянии сильного опьянения.

