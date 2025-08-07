Фанаты группы КиШ собрались у могилы Горшка в день его рождения
Михаил Горшок Горшенёв. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Фанаты собрались у могилы фронтмена культовой российской рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва в день его 52-летия. На Богословском кладбище в Петербурге прошла традиционная неформальная сходка поклонников группы, коллеги из Mash вели трансляцию с места.
Как сообщает телеграм-канал, участники мероприятия пели хиты группы, приносили цветы и постеры. Среди гостей была мама музыканта — Татьяна Ивановна, которую фанаты встретили аплодисментами.