В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии наткнулись на довольно крупный подземный комплекс, используемый Вооружёнными силами Украины для хранения западного вооружения и производства ударных беспилотников.

Подвал с оружием ВСУ и цехом сборки БПЛА. Видео © Телеграм / Росгвардия

Внутри склада находилось множество образцов вооружения, среди которых — гранатомёты (в том числе болгарский Bullspike-AT калибра 72,5 мм) и огнемёты. Особое внимание привлёк 102-миллиметровый британский противотанковый ракетный комплекс NLAW, а также разнообразные боеприпасы и гранаты. Кроме того, были обнаружены противопехотные мины американского производства М18А1 «Клеймор», что свидетельствует о широком спектре поставок ВСУшникам иностранного оружия.

В подземелье также располагался специализированный цех, оснащённый для сборки дронов-камикадзе. Здесь находились четыре полностью готовых к применению беспилотника. Вход в подвал ВСУшники заминировали при помощи растяжки с самодельной миной-ловушкой.