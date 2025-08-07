Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 13:20

ВСУшники набили подземелье огнемётами и собирали дроны под носом у российских военных, но недолго

Росгвардейцы обнаружили крупный склад ВСУ с гранатомётами и огнемётами в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии наткнулись на довольно крупный подземный комплекс, используемый Вооружёнными силами Украины для хранения западного вооружения и производства ударных беспилотников.

Подвал с оружием ВСУ и цехом сборки БПЛА. Видео © Телеграм / Росгвардия

Внутри склада находилось множество образцов вооружения, среди которых — гранатомёты (в том числе болгарский Bullspike-AT калибра 72,5 мм) и огнемёты. Особое внимание привлёк 102-миллиметровый британский противотанковый ракетный комплекс NLAW, а также разнообразные боеприпасы и гранаты. Кроме того, были обнаружены противопехотные мины американского производства М18А1 «Клеймор», что свидетельствует о широком спектре поставок ВСУшникам иностранного оружия.

В подземелье также располагался специализированный цех, оснащённый для сборки дронов-камикадзе. Здесь находились четыре полностью готовых к применению беспилотника. Вход в подвал ВСУшники заминировали при помощи растяжки с самодельной миной-ловушкой.

Ранее военный эксперт заявил, что до конца года Российская армия может отбить у украинских боевиков три области — Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, по его словам, ВС РФ намереваются создать буферные зоны в других четырёх областях.

Владимир Озеров
