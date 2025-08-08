«Нельзя молчать»: В ГД призвали жаловаться на жестокое обращение с животными в зоомагазинах

Госдума приняла закон, существенно ограничивающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом заявил депутат Владимир Бурматов после расследования Life.ru о жестокости в зоомагазинах.

«Я активно занимался законодательными инициативами, направленными на запрет продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. В результате нашей работы был принят компромиссный закон, который не полностью запрещает, но существенно ограничивает такую торговлю», — подчеркнул парламентарий в беседе с Life.ru.

По его словам, после вступления закона в силу ситуация изменилась: в магазинах теперь редко встречают собак или кошек, зато продают хомяков, декоративных крыс и попугаев, для которых можно создать приемлемые условия в торговом зале. Многие зоомагазины стали работать как пункты передержки, бесплатно размещая животных из приютов.

Бурматов отметил, что закон устанавливает строгие требования к условиям продажи: обязательное наличие ветеринарной помощи, правильного кормления, комфортного содержания и выгула. Если магазин не может выполнить эти нормы, торговля животными запрещена.

Некоторые крупные сети добровольно отказались от продажи питомцев, признав, что не обеспечивают необходимые условия. Однако, по словам депутата, нарушения всё ещё встречаются — например, недобросовестные продавцы содержат животных в неподобающих условиях или даже избавляются от нераспроданных особей.

Бурматов подчеркнул, что такие действия не только аморальны, но и противозаконны. Граждане, столкнувшиеся с нарушениями, могут обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор. Магазины рискуют закрытием, а за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 УК РФ.

Депутат призвал граждан не молчать и сообщать о нарушениях, поскольку эффективность закона зависит от активности общества. Он выразил надежду, что со временем торговля животными уступит место системе приютов и ответственного пристройства.

Если вы видите нарушения — не молчите, обращайтесь в контролирующие органы. Только так мы сможем искоренить жестокое обращение с животными в сфере торговли. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов

«Важно понимать: проблема сейчас не в отсутствии законов, а в недостаточной информированности людей о своих правах и возможностях воздействия. Многие, сталкиваясь с нарушениями, просто не знают, куда обращаться», — заключил депутат.