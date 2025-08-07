«Ежедневный ад»: Зоопсихолог объяснила, что животным ломают психику в зоомагазинах

Для животных, которые живут за решёткой в зоомагазинах, такая жизнь является настоящей пыткой. Если недолгие прогулки по помещению можно сравнить с временным содержанием в ветклинике, то остальная жизнь собачек и кошечек является ужасом, заявила в беседе с Life.ru основатель Центра реабилитации для животных, зоопсихолог Оксана Петрова.

«Тесная клетка, постоянный шум, десятки незнакомцев ежедневно, навязчивые прикосновения, стук по стеклу, пальцы, невозможность уединиться или спрятаться. Животные не могут сказать о своём страдании, но их организм кричит об этом — отказом от еды, хроническими расстройствами пищеварения, бесконечным вылизыванием лап до ран, монотонным кружением по клетке. Психика ломается, ведь это ежедневный ад», — объяснила эксперт.

Фото © Life.ru / «Шедеврум»

Чтобы понять жизнь животных, важно поставить себя на их место — закрыться в магазине на месяц, постоянно видеться с сотнями незнакомцев, которые будут хватать за руки, трогать лицо и стучать по клетке. Ещё можно запретить себе нормально ходить в туалет и всё станет сразу понятно, добавила Петрова.

Собаки по интеллекту сопоставимы с 7–8-летним ребёнком, кошки обладают эмоциональным интеллектом 3–4-летнего малыша, даже грызуны и птицы прекрасно помнят стрессовые ситуации. Эти животные не совершали преступлений, не представляют угрозы, но приговорены к пожизненному заключению Оксана Петрова Основатель Центра реабилитации для животных, зоопсихолог

Сегодня продажа живых существ в зоомагазинах — это не проявление заботы, а жестокая эксплуатация ради наживы, замаскированное систематическое издевательство. Такие вещи можно расценивать как преступление против природы, прикрытое привлекательными витринами. По словам Петровой, каждое животное заслуживает не ценника, а возможности прожить достойную жизнь, без ежедневных страданий и унижений.