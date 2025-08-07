Встреча Путина и Трампа
7 августа, 15:53

«Ежедневный ад»: Зоопсихолог объяснила, что животным ломают психику в зоомагазинах

Зоопсихолог Петрова: Продажа животных в магазинах – эксплуатация ради наживы

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Для животных, которые живут за решёткой в зоомагазинах, такая жизнь является настоящей пыткой. Если недолгие прогулки по помещению можно сравнить с временным содержанием в ветклинике, то остальная жизнь собачек и кошечек является ужасом, заявила в беседе с Life.ru основатель Центра реабилитации для животных, зоопсихолог Оксана Петрова.

«Тесная клетка, постоянный шум, десятки незнакомцев ежедневно, навязчивые прикосновения, стук по стеклу, пальцы, невозможность уединиться или спрятаться. Животные не могут сказать о своём страдании, но их организм кричит об этом — отказом от еды, хроническими расстройствами пищеварения, бесконечным вылизыванием лап до ран, монотонным кружением по клетке. Психика ломается, ведь это ежедневный ад», объяснила эксперт.

Фото © Life.ru / «Шедеврум»

Фото © Life.ru / «Шедеврум»

Чтобы понять жизнь животных, важно поставить себя на их место — закрыться в магазине на месяц, постоянно видеться с сотнями незнакомцев, которые будут хватать за руки, трогать лицо и стучать по клетке. Ещё можно запретить себе нормально ходить в туалет и всё станет сразу понятно, добавила Петрова.

Собаки по интеллекту сопоставимы с 7–8-летним ребёнком, кошки обладают эмоциональным интеллектом 3–4-летнего малыша, даже грызуны и птицы прекрасно помнят стрессовые ситуации. Эти животные не совершали преступлений, не представляют угрозы, но приговорены к пожизненному заключению

Оксана Петрова

Основатель Центра реабилитации для животных, зоопсихолог

Сегодня продажа живых существ в зоомагазинах — это не проявление заботы, а жестокая эксплуатация ради наживы, замаскированное систематическое издевательство. Такие вещи можно расценивать как преступление против природы, прикрытое привлекательными витринами. По словам Петровой, каждое животное заслуживает не ценника, а возможности прожить достойную жизнь, без ежедневных страданий и унижений.

Ранее Life.ru раскрыл горькую правду о животных, которые месяцами сидят в клетках в зоомагазинах. Не каждый человек знает, что именно происходит с кошками или собаками, которые не находят свой дом. Помочь животным и узнать истину предлагаем в большом материале Life.ru.

Наталья Афонина
