За 11 месяцев дроны Князь Вандал Новгородский нанесли ВСУ ущерб на ₽166 млрд
Дрон «Князь Вандал Новгородский». Обложка © Telegram / Кара Врага Найдет
Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» за 11 месяцев нанесли ВСУ ущерб на 166 млрд рублей. Такие данные представил НПЦ «Ушкуйник» на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».
«166 млрд рублей — сумма нанесённого противнику ущерба FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» (август 2024 — июнь 2025)», — указано в материалах экспозиции центра.
По данным организации, стоимость самих беспилотников за этот период составила 3,65 млрд рублей — всего 2,2% от суммы причинённого урона. В «Ушкуйнике» также отметили, что эффективность оптоволоконных дронов достигает 28%, тогда как у радиоуправляемых аналогов этот показатель не превышает 15%.
Напомним, «Князь Вандал Новгородский» неуязвим для средств РЭБ противника, что делает его крайне эффективным на поле боя. Вторым его важным достоинством является дешевизна производства. При этом беспилотник может уничтожить практически любую цель.