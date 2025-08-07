За 11 месяцев дроны Князь Вандал Новгородский нанесли ВСУ ущерб на ₽166 млрд

По данным организации, стоимость самих беспилотников за этот период составила 3,65 млрд рублей — всего 2,2% от суммы причинённого урона. В «Ушкуйнике» также отметили, что эффективность оптоволоконных дронов достигает 28%, тогда как у радиоуправляемых аналогов этот показатель не превышает 15%.