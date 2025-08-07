Схема с «‎мёртвыми душами»: СК вскрыл «‎распил» 250 млн рублей на оборонном предприятии

В Нижегородской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании пяти сотрудников компании, подозреваемых в причастности к преступлению.

Пресечена деятельность сотрудников коммерческой фирмы, обвиняемых в мошенничестве при выполнении гособоронного заказа. Видео © СК РФ

«Пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказала она.

В период с 2020 по 2025 год коммерческая организация и научно-исследовательское предприятие заключили ряд договоров на производство продукции в рамках гособоронзаказа. Поставщику были перечислены деньги, включая средства на выплату зарплаты сотрудникам. С целью хищения средств, предприниматели фиктивно трудоустроили в свою компанию граждан, которые не выполняли никакой работы. Начисленные деньги фигуранты присваивали себе.

По словам Петренко, общая сумма похищенных средств превышает 250 миллионов рублей. На данный момент в отношении обвиняемых предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Хищение на оборонном предприятии вскрыло Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных ФСБ и МВД.