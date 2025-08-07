В Уфе заложили капсулу времени в фундамент одобренного Путиным математического лицея
Математический лицей-интернат на 360 мест начали строить в Уфе
Обложка © Telegram / Радий Хабиров
В Уфе началось строительство специализированного математического лицея-интерната, проект которого одобрил президент России Владимир Путин. Глава Башкортостана Радий Хабиров лично заложил капсулу времени в фундамент здания для будущих поколений.
Открытие математического лицея-интернета в Уфе. Видео © Telegram / Радий Хабиров
«У нас большая республика, много талантливых детей, и, конечно, такая школа нам просто необходима. Я обратился к президенту страны и благодарен Владимиру Путину за то, что он поддержал наш проект», — заявил руководитель региона.
Новое учебное заведение разместится на улице Менделеева, рядом со спортивным центром имени Ульфата Мустафина и выставочным комплексом «Уфа-Экспо». По проекту лицей сможет принять 360 учащихся, для иногородних предусмотрено 250 мест в интернате.
Хабиров пояснил, что инициатива создания лицея исходила от преподавателей математики. Проект реализуют в рамках национальной программы «Молодёжь и дети». Основное финансирование работ идёт из федерального бюджета — более 2,5 млрд рублей. Еще полмиллиарда выделит Башкортостан. Отбор учащихся будет проводиться со всей республики, а сам лицей должен стать центром подготовки научных кадров для Башкортостана.
