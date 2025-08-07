Встреча Путина и Трампа
Регион
7 августа, 15:05

В Уфе заложили капсулу времени в фундамент одобренного Путиным математического лицея

Математический лицей-интернат на 360 мест начали строить в Уфе

Обложка © Telegram / Радий Хабиров

В Уфе началось строительство специализированного математического лицея-интерната, проект которого одобрил президент России Владимир Путин. Глава Башкортостана Радий Хабиров лично заложил капсулу времени в фундамент здания для будущих поколений.

Открытие математического лицея-интернета в Уфе. Видео © Telegram / Радий Хабиров

«У нас большая республика, много талантливых детей, и, конечно, такая школа нам просто необходима. Я обратился к президенту страны и благодарен Владимиру Путину за то, что он поддержал наш проект», — заявил руководитель региона.

Новое учебное заведение разместится на улице Менделеева, рядом со спортивным центром имени Ульфата Мустафина и выставочным комплексом «Уфа-Экспо». По проекту лицей сможет принять 360 учащихся, для иногородних предусмотрено 250 мест в интернате.

Хабиров пояснил, что инициатива создания лицея исходила от преподавателей математики. Проект реализуют в рамках национальной программы «Молодёжь и дети». Основное финансирование работ идёт из федерального бюджета — более 2,5 млрд рублей. Еще полмиллиарда выделит Башкортостан. Отбор учащихся будет проводиться со всей республики, а сам лицей должен стать центром подготовки научных кадров для Башкортостана.

Губернатор Ставрополья доложил Путину о ремонте школ и выплатах бойцам СВО

Ранее Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших советских и российских фильмов для их демонстрации в школах. Президент также распорядился подготовить предложения о включении в школьную программу (как основного, так и среднего общего образования) разделов, связанных с изучением классического киноискусства.

