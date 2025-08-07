В Казани осудили Исуса Христа, прописавшего в своей квартире 45 мигрантов

Московский районный суд Казани оштрафовал на 13 тысяч рублей местного жителя Исуса Христа за фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

45-летний мужчина по имени Исус Петрович Христос (именно такие данные указаны в его паспорте) обвинялся в организации фиктивной регистрации и «прописал» в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра 45 иностранцев. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также было учтено, что он является инвалидом второй группы.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей», — сообщили в зале суда.