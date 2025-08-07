Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:56

В Казани осудили Исуса Христа, прописавшего в своей квартире 45 мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Московский районный суд Казани оштрафовал на 13 тысяч рублей местного жителя Исуса Христа за фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

45-летний мужчина по имени Исус Петрович Христос (именно такие данные указаны в его паспорте) обвинялся в организации фиктивной регистрации и «прописал» в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра 45 иностранцев. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также было учтено, что он является инвалидом второй группы.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей», — сообщили в зале суда.

В Греции россиянина приговорили к 118 годам за перевозку нелегальных мигрантов
В Греции россиянина приговорили к 118 годам за перевозку нелегальных мигрантов

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы готовят пакет новых законопроектов, которые касаются порядка проживания мигрантов и контроля за въездом иностранцев в Россию. Одной из инициатив предлагается ограничить площадь жилья, приходящуюся на каждого зарегистрированного мигранта в квартирах и хостелах, особенно в многоквартирных домах.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar