Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 04:00

Life.ru: Российским туристам в КНДР подали бургер по рецепту Ким Чен Ына

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karyukina

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karyukina

Российские туристы, побывавшие в Северной Корее, поделили с Life.ru впечатлениями, которые противоречат всем стереотипам. Например, на борту местных авиалиний им подали бургер — и сообщили, что его рецепт «придумал сам великий вождь».

«Они сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — вспоминает путешественница Дарья.

Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР
Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР

Бургер преподносится не как фастфуд, а как достижение национального масштаба. Такой подход в КНДР — не редкость: культ личности пронизывает быт, транспорт, телевидение и даже меню.

«Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении», — рассказывают туристы.

Подробнее о впечатлениях россиян, побывавших в КНДР, читайте в материале Life.ru.

Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР
Россиянам назвали 5 важнейших правил поведения во время путешествия по КНДР
BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • КНДР
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar