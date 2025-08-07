Встреча Путина и Трампа
7 августа, 15:58

Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности Довала

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом. Переговоры состоялись после беседы индийского гостя с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба президента.

Владимир Путин принимает в Кремле Аджита Довала. Видео © Life.ru

Визит высокопоставленного индийского чиновника проходит в условиях обострения отношений Дели с Вашингтоном. Американские власти настаивают на прекращении энергетического сотрудничества Индии с Россией, что добавляет особую значимость нынешним переговорам в Москве.

Эксперты отмечают, что встреча может стать важным шагом в укреплении стратегического партнёрства двух стран на фоне меняющейся геополитической обстановки. В Кремле не уточнили детали обсуждавшихся вопросов, но подчеркнули конструктивный характер диалога.

Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом
Ранее стало известно, что Владимир Путин может нанести официальный визит в Индию уже в конце августа. Об этом стало известно по результатам беседы Сергея Шойгу с Аджитом Довалом, который рассказал, что индийский лидер Нарендра Моди пригласил российского коллегу.

Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
