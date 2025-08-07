Встреча Путина и Трампа
Пенсионер отреставрировал имение и нашёл ценный клад в секретном тоннеле

VietnamNet: Во Вьетнаме пенсионер нашёл клад в тоннеле под семейным домом

Обложка © freepik

81-летний вьетнамский пенсионер обнаружил ценный клад во время ремонта своего родового дома. Об этом сообщает информационный портал VietnamNet.

Нгуен Хуу Там занимался восстановлением старинного семейного дома в провинции Тэйнинь, который когда-то принадлежал его прадеду. Здание имело историческое значение — в 1930-х годах там тайно собирались члены Коммунистической партии Индокитая, а под лавкой находился секретный тоннель для экстренной эвакуации.

«Если бы мы не занялись ремонтом, то никогда бы не нашли клад под фундаментом. Думаю, его спрятали наши предки много лет назад. В своё время наша семья владела почти сотней гектаров земли и считалась одной из самых богатых в округе», — признался Нгуен Хуу Там.

Во время работ строители обнаружили под полом тайник с большими керамическими кувшинами, наполненными монетами конца XVIII века. Пенсионер предположил, что сокровища могли быть спрятаны его предками, которые в феодальные времена занимали высокое положение и владели обширными землями.

В Москве обнаружили похищенную коллекцию старинных монет стоимостью 55 млн руб
А ранее Life.ru рассказывал, как во время очередной проверки кассы владелец заправки в Нью-Гемпшире нашёл среди сдачи необычную монету номиналом 50 центов. Она оказалась чрезвычайно редким нумизматическим экземпляром. Это была пробная монета 1964 года с портретом Джона Кеннеди, изготовленная из серебра 90%-й пробы.

