7 августа, 18:19

Немцы отремонтировали разбитый российскими войсками ЗРК Patriot и вернули ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Повреждённую российскими военными радиолокационную станцию системы Patriot восстановили немецкие специалисты. Об этом сообщил генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи Украине, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Несколько месяцев назад радар системы Patriot получил серьёзные повреждения. Затем мы вернули его в Германию», — сказал он.

Изначально оборудование считалось полностью вышедшим из строя в результате удара Армии России. Так как изготовление нового радара заняло бы несколько лет, было принято решение попытаться его восстановить. Инженерам для этого пришлось работать по 16 часов в сутки шесть дней в неделю. В июле отремонтированная установка вернулась на Украину.

Ранее сообщалось, что Германия уже поставила Украине три системы ПВО Patriot. Берлин обсуждает с Вашингтоном возможность дополнительных поставок этих систем, а также пополнение собственных запасов. Инициатива США по поддержке Украины вооружением через европейских партнёров может включать поставки радарных комплексов, систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков дронов и артиллерии.

Анастасия Никонорова
