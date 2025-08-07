Немцы отремонтировали разбитый российскими войсками ЗРК Patriot и вернули ВСУ

Повреждённую российскими военными радиолокационную станцию системы Patriot восстановили немецкие специалисты. Об этом сообщил генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи Украине, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Несколько месяцев назад радар системы Patriot получил серьёзные повреждения. Затем мы вернули его в Германию», — сказал он.

Изначально оборудование считалось полностью вышедшим из строя в результате удара Армии России. Так как изготовление нового радара заняло бы несколько лет, было принято решение попытаться его восстановить. Инженерам для этого пришлось работать по 16 часов в сутки шесть дней в неделю. В июле отремонтированная установка вернулась на Украину.