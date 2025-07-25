Военкор объяснил, зачем Армия России устроила охоту на украинские Patriot
Военкор Линин: РФ уничтожает системы ПВО ВСУ для поддержки собственной авиации
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Западные союзники и украинская сторона долгое время полагали, что зенитные ракетные комплексы Patriot представляют собой «непробиваемую защиту», однако российские войска на практике продемонстрировали уязвимость даже самых современных образцов вооружения, поставляемых странами НАТО. В последнее время российская армия активно ведёт поиск и уничтожение американских ЗРК, систематически выводя из строя отдельные установки.
ВС РФ последовательно наносят удары по элементам украинской системы ПВО, ослабляя её возможности по отражению воздушных атак. Целью этих действий является обеспечение свободы действий для российской авиации. Как отметил военный корреспондент Евгений Линин, это касается как ВКС, так и оперативно-тактической авиации.
«Речь идёт о штурмовиках Су-25, которые обеспечивают поддержку мотострелков, десантников и морских пехотинцев. Это и вертолёты Ка-52 и Ка-28, которые тоже могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами большого радиуса действия, такими как Patriot», — подчеркнул специалист в интервью 360.ru.
Уничтожение вражеской ПВО также позволяет с высокой точностью применять баллистические ракеты ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», перехват которых возможен только при помощи систем Patriot.
А ранее Life.ru писал, что утром 23 июля ВС России поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. Российские войска применили высокоточное оружие, размещённое как на воздушных, так и на морских и наземных платформах. А двумя днями ранее Армия России раздобыла координаты ПВО Украины и разнесла сразу три пусковые установки Patriot.