Западные союзники и украинская сторона долгое время полагали, что зенитные ракетные комплексы Patriot представляют собой «непробиваемую защиту», однако российские войска на практике продемонстрировали уязвимость даже самых современных образцов вооружения, поставляемых странами НАТО. В последнее время российская армия активно ведёт поиск и уничтожение американских ЗРК, систематически выводя из строя отдельные установки.

ВС РФ последовательно наносят удары по элементам украинской системы ПВО, ослабляя её возможности по отражению воздушных атак. Целью этих действий является обеспечение свободы действий для российской авиации. Как отметил военный корреспондент Евгений Линин, это касается как ВКС, так и оперативно-тактической авиации.

«Речь идёт о штурмовиках Су-25, которые обеспечивают поддержку мотострелков, десантников и морских пехотинцев. Это и вертолёты Ка-52 и Ка-28, которые тоже могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами большого радиуса действия, такими как Patriot», — подчеркнул специалист в интервью 360.ru.