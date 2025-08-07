Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 19:12

Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к Госуслугам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Национальный мессенджер Mах выполнил все требования ФСБ по безопасности для интеграции с инфраструктурой «Госуслуг». Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре «Госуслуг» со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — сказал он.

В среду прошло тестирование подключения Мах к «Гослугам» — связь будет осуществляться через новый прогрессивный протокол, а передача данных между системами возможна только с согласия пользователей.

Минцифры: MAX не планируется использовать для обязательной электронной подписи
Минцифры: MAX не планируется использовать для обязательной электронной подписи

Ранее стало известно, что российский мессенджер Max получил высокие оценки пользователей iOS, выйдя на второе место в рейтинге бесплатных приложений App Store. Согласно данным, собранным из более чем 67 000 отзывов, средняя оценка приложения достигла 4,2 балла по пятибалльной шкале. Кроме того, в Google Play свыше 113 000 владельцев устройств Android оставили свои оценки.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar