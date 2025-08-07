Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к Госуслугам

Национальный мессенджер Mах выполнил все требования ФСБ по безопасности для интеграции с инфраструктурой «Госуслуг». Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре «Госуслуг» со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — сказал он.

В среду прошло тестирование подключения Мах к «Гослугам» — связь будет осуществляться через новый прогрессивный протокол, а передача данных между системами возможна только с согласия пользователей.