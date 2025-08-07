Встреча Путина и Трампа
7 августа, 19:08

ВС РФ ударили по двум украинским военкоматам в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Днепропетровской области зафиксировали удары по двум военкоматам. Местные паблики сообщили о последствиях ночного удара в городе Самар (Новомосковск), где остановил работу районный ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата). Также повреждения получило здание районного суда.

Днём в Синельниково зафиксировали ещё один удар беспилотником. Было повреждено административное здание. Перед этим паблики публиковали фото дрона, сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны»

Кстати, за 11 месяцев оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ВСУ ущерб на 166 млрд рублей. Такие данные представил НПЦ «Ушкуйник» на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего». Стоимость самих беспилотников за этот период составила 3,65 млрд рублей.

Лия Мурадьян
