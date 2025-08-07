ВС РФ ударили по двум украинским военкоматам в Днепропетровской области

В Днепропетровской области зафиксировали удары по двум военкоматам. Местные паблики сообщили о последствиях ночного удара в городе Самар (Новомосковск), где остановил работу районный ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата). Также повреждения получило здание районного суда.

Днём в Синельниково зафиксировали ещё один удар беспилотником. Было повреждено административное здание. Перед этим паблики публиковали фото дрона, сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны»