Агент СБУ Кучер перед покушением вёл слежку за генералом ВКС РФ

Агент СБУ Виктор Кучер был приговорён к 20 годам лишения свободы за подготовку покушения на командующего дальней авиацией ВКС России. Согласно данным ТАСС, Кучер собирал информацию о генерале через интернет, отслеживал его передвижения и даже вёл видеонаблюдение.

В частности, он искал в Google Chrome открытые данные о личности военного, его служебном автомобиле и возможном посещении благотворительного концерта в Кремлёвском дворце в декабре 2023 года. В ноябре того же года Кучер лично следил за генералом, фиксируя его действия на видео.

На суде подсудимый вину не признал. По данным следствия, он отчитывался о каждом шаге своему куратору.