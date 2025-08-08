Эффект «йо-йо»: Life.ru узнал, почему на арбузной диете опасно худеть

Летом многие россияне стремятся избавиться от лишних килограммов, прибегая к различным диетам. Одна из популярных летних диет – арбузная. Однако она может оказаться не только бесполезной, но и опасной для здоровья. Об этом в интервью Life.ru заявила врач Елена Зятенкова, занимающаяся предиктивной и интегративной медициной в НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Арбуз – сочный, вкусный и полезный фрукт, который любят многие. Однако попытки похудеть с помощью арбузной монодиеты могут нанести серьёзный вред организму. Елена Зятенкова Руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог

Зятенкова объяснила, что низкая калорийность арбуза и его мочегонное действие создают ложное ощущение лёгкости и быстрого похудения, но на самом деле это лишь временный эффект. По словам врача, резкие скачки сахара в крови и риск развития инсулинорезистентности могут стать серьёзными последствиями такой диеты, особенно для людей с преддиабетом или заболеваниями почек.

Основные риски арбузной диеты

Скачки уровня сахара в крови. Арбуз имеет высокий гликемический индекс (75-80), что означает, что его употребление может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови. В больших количествах арбуз может привести к резкому повышению уровня инсулина, за которым последует спад, вызывающий голод, слабость и раздражительность.

Инсулинорезистентность. Особенно опасно это для людей с преддиабетом и диабетом (1 и 2 типа), так как может усугубить состояние, повышая риск развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

Перегрузка почек. Арбуз обладает мочегонным эффектом, но это может нарушить водно-солевой баланс и создать нагрузку на почки. Для людей с хроническими заболеваниями почек или мочекаменной болезнью это может быть особенно опасно, вызывая обезвоживание или отёки.

Дефицит питательных веществ. Арбуз почти не содержит белков, жиров и витаминов, что может привести к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи, гормональным сбоям и анемии. Симптомами могут стать усталость, раздражение и замедление метаболизма.

Проблемы с пищеварением. Избыток клетчатки и воды в арбузе может привести к вздутию, диарее или запору, а также нарушить микрофлору кишечника.

Эффект «йо-йо». После арбузной диеты организм может компенсировать потери, откладывая ещё больше жира, что приводит к быстрому возврату веса.

«Арбузная монодиета – это вредно и бесполезно. Лучший способ похудеть – дефицит калорий, но не голодание», – подытожила врач.

Несмотря на привлекательность арбуза в летний сезон, его следует употреблять в умеренных количествах как часть сбалансированного питания, а не заменять им все приемы пищи.