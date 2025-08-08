Число военнослужащих вооружённых сил Украины, находящихся в российском плену и не желающих возвращаться на родину, продолжает расти. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

«Примечательно, что речь идёт о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт ещё раз», – заявили силовики.

По информации правоохранителей, в то же время многие пленные выражают желание получить политическое убежище в России. Это подтверждается данными допросов, которые демонстрируют растущую тенденцию среди украинских военнослужащих.