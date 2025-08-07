Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 17:07

Захарова назвала аморальным отказ Киева принимать тысячу украинских пленных

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Отказ украинских властей принять тысячу военнопленных в рамках обмена является проявлением полной аморальности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что киевский режим по-прежнему отказывается принимать 1000 пленных бойцов ВСУ, что препятствует проведению второго этапа обмена военнопленными и началу третьего. Она назвала эту ситуацию чудовищной, указав, что это не просто двойные стандарты, а полная аморальность.

«Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — подчеркнула дипломат.

Мочи в рот набрал: Захарова разнесла Гордона*, «позабывшего» о 1000 пленных ВСУ
Мочи в рот набрал: Захарова разнесла Гордона*, «позабывшего» о 1000 пленных ВСУ

Ранее стало известно, что киевские власти исключили из списка для обмена 1000 военнослужащих ВСУ, находящихся в плену у России. Пленные украинские солдаты направили петицию Владимиру Зеленскому, составленную на трёх языках.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar