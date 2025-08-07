Захарова назвала аморальным отказ Киева принимать тысячу украинских пленных

Дипломат отметила, что киевский режим по-прежнему отказывается принимать 1000 пленных бойцов ВСУ, что препятствует проведению второго этапа обмена военнопленными и началу третьего. Она назвала эту ситуацию чудовищной, указав, что это не просто двойные стандарты, а полная аморальность.