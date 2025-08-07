Захарова назвала аморальным отказ Киева принимать тысячу украинских пленных
Обложка © Telegram / МИД России
Отказ украинских властей принять тысячу военнопленных в рамках обмена является проявлением полной аморальности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что киевский режим по-прежнему отказывается принимать 1000 пленных бойцов ВСУ, что препятствует проведению второго этапа обмена военнопленными и началу третьего. Она назвала эту ситуацию чудовищной, указав, что это не просто двойные стандарты, а полная аморальность.
«Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — подчеркнула дипломат.