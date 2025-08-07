Встреча Путина и Трампа
Регион
7 августа, 14:08

Мочи в рот набрал: Захарова разнесла Гордона*, «позабывшего» о 1000 пленных ВСУ

Украинский журналист Дмитрий Гордон* никак не комментирует сведения о 1000 украинских военнопленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен. На это обратила внимание спикер МИД России Мария Захарова, констатировавшая, что пропагандист киевского режима предпочитает распространять фейки, а не рассказывать правду.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон*, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных. Правильно, это же не фейки распространять про нас. Это же правду говорить»,написала дипломат.

Хакеры пытались обрушить сайт со списком 1000 пленных солдат ВСУ, которых не забирает Киев
Напомним, на днях стало известно, что киевский режим вычеркнул из списка на обмен 1000 военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену. Пленные украинские бойцы обратились к Владимиру Зеленскому с петицией, составленной на трёх языках.

Что касается Дмитрия Гордона*, то украинский пропагандист на днях снова превзошёл себя и пробил очередное дно. В ходе трансляции у себя на канале он прокомментировал сложную ситуацию с нехваткой воды в Донецке, предложив жителям города пить мочу.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

