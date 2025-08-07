Украинский журналист Дмитрий Гордон* никак не комментирует сведения о 1000 украинских военнопленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен. На это обратила внимание спикер МИД России Мария Захарова, констатировавшая, что пропагандист киевского режима предпочитает распространять фейки, а не рассказывать правду.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон*, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных. Правильно, это же не фейки распространять про нас. Это же правду говорить», — написала дипломат.

Что касается Дмитрия Гордона*, то украинский пропагандист на днях снова превзошёл себя и пробил очередное дно. В ходе трансляции у себя на канале он прокомментировал сложную ситуацию с нехваткой воды в Донецке, предложив жителям города пить мочу.