Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 04:21

Экс-советник Трампа Бэннон готовится к выдвижению на пост президента в 2028 году

Стивен Бэннон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Nacion

Бывший главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон планирует участвовать в выборах главы государства в 2028 году. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Бэннон находится на ранней стадии подготовки своей предвыборной кампании, которая обещает стать смелой и амбициозной. Тем не менее, его возможное выдвижение может вызвать раскол среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поскольку в предвыборную гонку также намерен включиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как стало известно, Бэннон не поддерживает идею о том, чтобы Вэнс возглавлял его предвыборный штаб, считая его недостаточно сильным политиком для такой роли.

Госсек США назвал «отличного» кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал Вэнса своим преемником на посту президента США. Хозяин Белого дома считает, что действующий вице-президент является идеальным кандидатом на должность главы государства от Республиканской партии. Однако эксперты уверены, что к 2028 году ситуация изменится, а отношения Трампа с Вэнсом ухудшатся.

