Экс-советник Трампа Бэннон готовится к выдвижению на пост президента в 2028 году

Бывший главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон планирует участвовать в выборах главы государства в 2028 году. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Бэннон находится на ранней стадии подготовки своей предвыборной кампании, которая обещает стать смелой и амбициозной. Тем не менее, его возможное выдвижение может вызвать раскол среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поскольку в предвыборную гонку также намерен включиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.