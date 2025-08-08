Цена золота впервые с апреля поднялась выше $3,5 тысяч за тройскую унцию

На Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) декабрьские фьючерсы на золото впервые за последние месяцы преодолели психологически важную отметку в $3,5 тыс. за тройскую унцию. По данным торгов, максимальное значение составило $3534,10. Однако уже через 20 минут рост замедлился, и цена скорректировалась до $3492,10 (+1,4%).

Последний раз подобные уровни наблюдались в конце апреля 2025 года, что указывает на возобновление интереса инвесторов к драгоценному металлу.