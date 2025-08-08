Tesla прекратила работу над проектом суперкомпьютера Dojo

Tesla официально свернула разработку суперкомпьютера Dojo, предназначенного для обучения ИИ-моделей автопилота и робота Optimus. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть команды уже переведена в другие подразделения.

Решение о закрытии проекта принял лично Илон Маск, что означает стратегический разворот Tesla в сторону партнёрств с внешними технологическими гигантами. Теперь компания будет активнее использовать решения Nvidia и AMD для вычислений, а также чипы Samsung Electronics.

Аналитики Morgan Stanley ранее оценивали Dojo как ключевой актив Tesla, способный принести компании $500 млрд дополнительной капитализации.