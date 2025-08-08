Tesla прекратила работу над проектом суперкомпьютера Dojo
Tesla. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Karimov
Tesla официально свернула разработку суперкомпьютера Dojo, предназначенного для обучения ИИ-моделей автопилота и робота Optimus. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, руководитель проекта Питер Бэннон покидает компанию, а большая часть команды уже переведена в другие подразделения.
Решение о закрытии проекта принял лично Илон Маск, что означает стратегический разворот Tesla в сторону партнёрств с внешними технологическими гигантами. Теперь компания будет активнее использовать решения Nvidia и AMD для вычислений, а также чипы Samsung Electronics.
Аналитики Morgan Stanley ранее оценивали Dojo как ключевой актив Tesla, способный принести компании $500 млрд дополнительной капитализации.
Ранее стало известно, что Tesla планирует выплатить Илону Маску премию на сумму приблизительно 30 миллиардов долларов. Это вознаграждение станет доступным для бизнесмена при условии, что он останется на посту руководителя или будет работать в управлении компании в течение нескольких лет.