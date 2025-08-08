В Техасе водителя обвинили в убийстве пяти подруг, ехавших на день рождения

В Техасе 37-летнего Коди Лэйна Тэлли обвинили в пяти случаях непредумышленного убийства. Это произошло после смертельного ДТП около Остина, где погибли пять женщин. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на Департамент общественной безопасности.

Авария произошла вечером 25 июля на шоссе 281 в округе Техас Бернет. Там пикап Ram 4500 с прицепом для скота столкнулся с автомобилем Chevrolet Malibu. Затем он врезался во внедорожник Mercedes, который перевернулся и загорелся. За рулём пикапа находился Тэлли. В результате аварии погибли пять девушек, возрастом чуть более 20 лет. Они направлялись в Кингсленд, чтобы отпраздновать 23-й день рождения одной из них.