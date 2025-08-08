В Техасе водителя обвинили в убийстве пяти подруг, ехавших на день рождения
Погибшие в ДТП подруги. Обложка © X / Meredith Aldis
В Техасе 37-летнего Коди Лэйна Тэлли обвинили в пяти случаях непредумышленного убийства. Это произошло после смертельного ДТП около Остина, где погибли пять женщин. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на Департамент общественной безопасности.
Авария произошла вечером 25 июля на шоссе 281 в округе Техас Бернет. Там пикап Ram 4500 с прицепом для скота столкнулся с автомобилем Chevrolet Malibu. Затем он врезался во внедорожник Mercedes, который перевернулся и загорелся. За рулём пикапа находился Тэлли. В результате аварии погибли пять девушек, возрастом чуть более 20 лет. Они направлялись в Кингсленд, чтобы отпраздновать 23-й день рождения одной из них.
Коди Лэйн Тэлли. Фото © Burnet County Jail
Ранее Life.ru сообщал, как 60-летний гонщик Крис Рашке из команды Speed Demon Racing погиб, пытаясь установить рекорд скорости на ежегодной «Неделе скорости» в солончаках Бонневилля в штате Юта. Он не справился с управлением, после чего болид буквально взллетел в воздух.