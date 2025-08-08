Встреча Путина и Трампа
8 августа, 05:11

Парки Вулканы Камчатки призвали туристов оценить свои силы перед восхождениями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaTamila

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» обратилась к туристам с рекомендациями по безопасному посещению вулканов в свете недавних несчастных случаев. Как сообщила пресс-служба организации, последние инциденты ясно показали, что живописные вершины представляют серьёзную опасность для неподготовленных путешественников.

Недавно на вулкане Горелый туристка повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься, что потребовало вмешательства спасателей. Кроме того, в начале лета двое путешественников пострадали на вулкане Вилючинский: один из них получил перелом ноги, а другая была госпитализирована после падения.

Специалисты подчеркнули, что камчатские вулканы – уникальные, но сложные природные объекты. В связи с этим они порекомендовали туристам реалистично оценивать свою физическую подготовку, обязательно регистрировать маршрут в МЧС, изучать прогноз погоды перед выходом и избегать потенциально опасных участков.

«Особенно важно не переоценивать свои силы при выборе сложных маршрутов», – добавили в организации.

Ранее Lfie.ru писал, что только за последние сутки на Камчатке произошёл 41 афтершок за сутки, четыре из которых ощутили жители. Помимо этого, в ближайшее время ожидается сход лавы с вулканов.

Юния Ларсон
