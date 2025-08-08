В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином

В ночь на 8 августа силами ПВО была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента в Миллерово загорелась цистерна с бензином. К ликвидации возгорания незамедлительно приступили пожарные.

По данным главы региона, жертв и пострадавших среди местного населения нет.