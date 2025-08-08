Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 03:20

В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В ночь на 8 августа силами ПВО была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента в Миллерово загорелась цистерна с бензином. К ликвидации возгорания незамедлительно приступили пожарные.

По данным главы региона, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Кондратьев: В Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА

Ранее в Белгородской области дрон ударил по автомобилю, ранив семейную пару. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки осколком, женщина — минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
