В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
В ночь на 8 августа силами ПВО была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В результате инцидента в Миллерово загорелась цистерна с бензином. К ликвидации возгорания незамедлительно приступили пожарные.
По данным главы региона, жертв и пострадавших среди местного населения нет.
Ранее в Белгородской области дрон ударил по автомобилю, ранив семейную пару. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки осколком, женщина — минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.