Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Киева против детей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Парламент Никарагуа поддержал представленный российской парламентской комиссией доклад, касающийся расследования преступлений Киева в отношении детей. Законодатели выступили с инициативой о необходимости рассмотрения данных инцидентов, о чём сообщило агентство ТАСС.
В дипломатическом обращении представители Никарагуа выразили твёрдую поддержку действиям России, направленным против украинского неонацизма, который, по их утверждению, получает поддержку стран НАТО. Они также подчеркнули свою солидарность с российскими гражданами, чьи родственники погибли в ходе специальной военной операции.
Данное решение стало очередным подтверждением укрепляющихся отношений между Россией и Никарагуа. Ранее, 31 июля, никарагуанская сторона официально заявила о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве субъектов Российской Федерации.