Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 04:35

Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Киева против детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Парламент Никарагуа поддержал представленный российской парламентской комиссией доклад, касающийся расследования преступлений Киева в отношении детей. Законодатели выступили с инициативой о необходимости рассмотрения данных инцидентов, о чём сообщило агентство ТАСС.

В дипломатическом обращении представители Никарагуа выразили твёрдую поддержку действиям России, направленным против украинского неонацизма, который, по их утверждению, получает поддержку стран НАТО. Они также подчеркнули свою солидарность с российскими гражданами, чьи родственники погибли в ходе специальной военной операции.

Данное решение стало очередным подтверждением укрепляющихся отношений между Россией и Никарагуа. Ранее, 31 июля, никарагуанская сторона официально заявила о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве субъектов Российской Федерации.

Киев истерикой отреагировал на решение Никарагуа признать новые регионы частью России
Артём Гапоненко
