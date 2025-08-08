Парламент Никарагуа поддержал представленный российской парламентской комиссией доклад, касающийся расследования преступлений Киева в отношении детей. Законодатели выступили с инициативой о необходимости рассмотрения данных инцидентов, о чём сообщило агентство ТАСС.

В дипломатическом обращении представители Никарагуа выразили твёрдую поддержку действиям России, направленным против украинского неонацизма, который, по их утверждению, получает поддержку стран НАТО. Они также подчеркнули свою солидарность с российскими гражданами, чьи родственники погибли в ходе специальной военной операции.