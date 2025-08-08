Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 04:43

Силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за прошедшую ночь

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 8 августа российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив и перехватив в общей сложности 30 воздушных целей. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, воздушное пространство защищали с 00:20 до 05:40 по московскому времени.

Дежурные расчёты ПВО нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над шестью регионами страны. Наибольшая активность наблюдалась в Ростовской области, где было перехвачено девять дронов, и в Республике Крым, где сбили восемь аппаратов. Ещё шесть целей уничтожили над Саратовской областью, пять — над Брянской, а над Белгородской и Волгоградской областями ликвидировали по одному беспилотнику.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином
В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином

А в ночь на 7 августа ПВО перехватила и уничтожила 82 украинских дрона. Наибольшее количество беспилотников — 31 — было сбито над акваторией Азовского моря.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar