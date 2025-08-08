Силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов за прошедшую ночь

В ночь на 8 августа российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив и перехватив в общей сложности 30 воздушных целей. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, воздушное пространство защищали с 00:20 до 05:40 по московскому времени.

Дежурные расчёты ПВО нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над шестью регионами страны. Наибольшая активность наблюдалась в Ростовской области, где было перехвачено девять дронов, и в Республике Крым, где сбили восемь аппаратов. Ещё шесть целей уничтожили над Саратовской областью, пять — над Брянской, а над Белгородской и Волгоградской областями ликвидировали по одному беспилотнику.