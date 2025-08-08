«Самый вероятный сценарий»: Назван шаг, который может лишить Трампа кресла президента

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, был бы вынужден уйти в отставку, если бы отдал приказ о применении силы в конфликтах, связанных с Ираном или Украиной. Кроме того, Соединённые Штаты тогда бы понесли крупные потери, заявил РИА «Новости» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий — Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьёзные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушёл в отставку», — сказал собеседник агентства.

Джонсон считает, что в такой ситуации американский лидер, вероятно, сложил бы полномочия и передал их вице-президенту Джей Ди Вэнсу. При этом главу Белого дома воспринимали бы как полностью дискредитировавшего своё президентство.