Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 06:12

«Самый вероятный сценарий»: Назван шаг, который может лишить Трампа кресла президента

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Трамп может уйти в отставку из-за конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, был бы вынужден уйти в отставку, если бы отдал приказ о применении силы в конфликтах, связанных с Ираном или Украиной. Кроме того, Соединённые Штаты тогда бы понесли крупные потери, заявил РИА «Новости» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьёзные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушёл в отставку», — сказал собеседник агентства.

Джонсон считает, что в такой ситуации американский лидер, вероятно, сложил бы полномочия и передал их вице-президенту Джей Ди Вэнсу. При этом главу Белого дома воспринимали бы как полностью дискредитировавшего своё президентство.

Трамп потребовал отставки главы Intel из-за связей с Китаем
При этом есть большая вероятность, что Дональд Трамп не сам уйдёт в отставку, а отправит туда Владимира Зеленского. Президент США может избавиться от главы киевского режима уже к началу сентября. На данный момент у американского лидера есть сторонники немедленного прекращения конфликта и установления прочного мира с Россией.

Наталья Афонина
