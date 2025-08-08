В Приморье арестовали мужчину, наехавшего на гидроцикле на двух девочек на сапе

В Приморья арестовали мужчину, который совершил наезд на гидроцикле на двух детей. Одна из девочек на данный момент находится в реанимации. 30-летнего водителя же заключили под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Заместитель Приморского транспортного прокурора поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу 30-летнего мужчины, который 5 августа, находясь в состоянии опьянения и управляя гидроциклом в акватории бухты Рисовая Японского моря Хасанского района Приморского края, совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

На данный момент мужчина обвиняется по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). Ход расследования уголовного дела находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры.