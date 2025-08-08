«‎Волчья стая»: Новая тактика Армии России наводит ужас на батальоны ВСУ

Вооружённые силы России применяют новую тактику запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Волчья стая», лишая противника шансов избежать атаки. О сути манёвра в своём Telegram-канале рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Дроны действуют с разных направлений, собираясь перед атакой. Одна из «Гераней» выполняет роль ведущей и летит наверху. А другие летят к цели с разных сторон», — пояснил специалист, добавив, что если «ведущую «Герань» сбивают, на её место автоматически поднимается другая.

В рамках такой тактики, непосредственно перед началом комбинированных ударов, ВС РФ часто запускают ложные дроны «Гербера». Они значительно более дешёвые, чем настоящие, отвлекают на себя основной огонь систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. При этом всё это приводит к очень высокому проценту поражения вражеских целей.