8 августа, 08:35

На Ольхоне маршрутка с пассажирами скатилась в озеро Байкал, есть пострадавшие

Обложка © Telegram/ МВД 38

В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал. По данным регионального МВД, транспортное средство «непроизвольно начало движение и съехало по склону в воду».

Люди, которые находились в салоне, получили травмы, им оказывается помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» в Приангарье, а в Новороссийске сотрудники ДПС поймали злостного нарушителя, который, удирая от них, учинил две серьёзных аварии.

Марина Фещенко
