На Ольхоне маршрутка с пассажирами скатилась в озеро Байкал, есть пострадавшие
Обложка © Telegram/ МВД 38
В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал. По данным регионального МВД, транспортное средство «непроизвольно начало движение и съехало по склону в воду».
Люди, которые находились в салоне, получили травмы, им оказывается помощь. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.
