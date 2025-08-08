12 регионам России простили долги на 29 млрд рублей по поручению Путина

Правительство России списало долги по бюджетным кредитам 12 регионам за реализацию инфраструктурных проектов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«В 2025 году ещё 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В перечень субъектов, которым была оказана соответствующая поддержка, вошли Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, а также Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Сумма списания соответствует объёму средств, направленных регионами на модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление транспорта и развитие инфраструктуры. Дополнительно учитывались расходы на поддержку инвестиционных проектов и развитие территорий с особыми налоговыми режимами.

В кабмине отметили, что с начала 2025 года общий объём списанной задолженности 36 регионам составил 105,6 млрд рублей. Подчёркивается, что работа по списанию долгов регионам-инвесторам ведётся систематически. Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина, данным по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.