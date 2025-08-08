Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:25

Московский лейбл хочет взыскать с рэпера Pharaoh 20 млн

Лейбл S&P Digital подал в суд на юрлицо исполнителя ООО «Культ Исиды»

Pharaoh. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Музыкальный лейбл S&P Digital из Москвы подал иск на 20 миллионов рублей к рэперу Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин). Конкретные причины претензий к исполнителю остаются неизвестными, сообщает «Постньюс».

Ответчиком по делу о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту выступает ООО «Культ Исиды», единственным учредителем которого является Pharaoh. Представители рэпера уже подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Дата заседания по существу пока не назначена.

При этом никаких комментариев лейбл не даёт. От слов отказались и представители Pharaoh.

Ранее Life.ru узнал, что у рэпера есть задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Он должен организации 271 тысячу рублей. Pharaoh нахватал просроченных платежей по кредитам, но в его отношении до сих пор не было заведено никаких дел, а банковские счета исполнителя не блокировались.

