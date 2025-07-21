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Регион
21 июля, 10:15

У рэпера Pharaoh нашли долги по неоплаченным кредитам на 271 тыс. рублей

Глеб Голубин. Обложка © VK / Pharaoh

Глеб Голубин. Обложка © VK / Pharaoh

Российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) имеет долг перед ФНС размером в 271 тысячу рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Журналисты узнали, что Колд Сименс, как ещё любит называть себя Фараон, нахватал просроченных платежей по кредитам. Однако в его отношении до сих пор не было заведено никаких дел, а банковские счета рэпера не блокировались.

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Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) задолжал Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей. Спустя считанные дни после публикации этой информации музыкант взялся за голову и рассчитался со всеми долгами.

Владимир Озеров
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