У рэпера Pharaoh нашли долги по неоплаченным кредитам на 271 тыс. рублей
Глеб Голубин. Обложка © VK / Pharaoh
Российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) имеет долг перед ФНС размером в 271 тысячу рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
Журналисты узнали, что Колд Сименс, как ещё любит называть себя Фараон, нахватал просроченных платежей по кредитам. Однако в его отношении до сих пор не было заведено никаких дел, а банковские счета рэпера не блокировались.
Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) задолжал Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей. Спустя считанные дни после публикации этой информации музыкант взялся за голову и рассчитался со всеми долгами.