Силы ПВО за 1,5 часа уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами России

Российские системы ПВО за полтора часа уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«8 августа в период с 09:45 мск до 11:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Орловской областью, три — над Курской, два над Краснодарским краем, один над Тульской областью и ещё один над акваторией Азовского моря.