Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 09:29

Силы ПВО за 1,5 часа уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Российские системы ПВО за полтора часа уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«8 августа в период с 09:45 мск до 11:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Орловской областью, три — над Курской, два над Краснодарским краем, один над Тульской областью и ещё один над акваторией Азовского моря.

Новая «‎Паутина»: Дома на колёсах с дронами ВСУ тайно прибыли в Россию со списком мишеней
Также минувшей ночью произошёл налёт украинских дронов на Ростовскую область. Атака была успешно отражена, однако без происшествий не обошлось — в Миллерово произошло возгорание цистерны с горючим. Сотрудники пожарной службы оперативно приступили к ликвидации ЧП.

Юрий Лысенко
