Главаря киевского режима Владимир Зеленский призвали учитывать роль Пекина в процессе мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет китайская газета China Daily.

«Киев должен осознать, что не может игнорировать такую сторону, как Китай, если хочет мира», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что после подписания соглашения с США о минеральных ресурсах украинская администрация должна чётко понимать, какие страны действительно заинтересованы в мире. Издание называет КНР «стойким сторонником мирного урегулирования», в отличие от западных стран, которые стремятся извлечь выгоду из затягивания конфликта.

Пекин демонстрирует сдержанность, несмотря на провокационные заявления Киева. Газета напоминает, что Китай не является участником конфликта, но последовательно выступает за дипломатическое решение. В статье также критикуются западные санкции, которые не имеют юридической легитимности и лишь расширяют масштабы кризиса, негативно влияя на глобальные цепочки поставок.