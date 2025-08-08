Экс-главу турцентра подозревают в хищении денег нацпроекта

Бывшую главу «Агентства развития туризма» задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве инфоцентра. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий установлено, что Дина Шведкина, возглавлявшая ранее златоустовский «Центр развития туризма», заключила завышенный контракт на возведение объекта для маршрута «Косотур» в рамках нацпроекта.

«СУ СК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, лицо задержано», — уточнили в УФСБ.

Следствие считает, что из выделенных 7 млн рублей Шведкина похитила 700 тысяч. Готовый объект сейчас сдан в аренду под кофейню и не выполняет первоначальных функций. В пресс-службе подчеркнули, что агентство было коммерческим и не имело отношения к госструктурам региона.

На момент задержания Шведкина занимала пост замдиректора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, уголовное дело касается исключительно её работы в Златоусте.