8 августа, 10:00

«Веками употребляли»: Юрист объяснил, является ли слово «хохол» в России оскорбительным

Юрист Соловьёв: Слово хохол в России не считается оскорблением

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Жительницу Улан-Удэ, обругавшую соседа в домовом чате, не могли оштрафовать за использование слова «хохол», уверен заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, только лингвистическая экспертиза способна определить, было ли конкретное выражение использовано с целью оскорбления.

«Ну какой может быть штраф за слово «хохол»? Оно действительно веками употребляемое слово, так же как москаль или кацап. Это всё равно, что говорить «америкос». Ну и что?», — возмутился собеседник RT.

Эксперт подчеркнул, что штраф за слово «хохол» — это абсурд, поскольку это слово веками использовалось в русском языке. Он напомнил, что в советское время даже была песня с фразой о «жене-хохлушке», посвящённая дружбе России и Украины.

«Хохол» — это не оскорбление. И можно сколько угодно раз это слово говорить», — отметил юрист.

«Жил на Украине»: Милонов ответил на слова священника РПЦ о «дохлых» россиянках

Напомним, ранее жительница Улан-Удэ оскорбила соседа, назвав его «хохлом» из-за фамилии, оканчивающейся на «о». Мужчина подал иск, а лингвистическая экспертиза подтвердила, что слова женщины содержали унизительную оценку по национальному признаку. В итоге суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей за оскорбление.

Борис Эльфанд
