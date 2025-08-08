Подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за неделю нанесено поражение ряду соединений ВСУ, включая четыре механизированные, две десантно-штурмовые, штурмовую, воздушно-десантную, аэромобильную, егерскую, пехотную бригады, бригаду беспилотных систем, два штурмовых полка, две бригады морской пехоты, а также подразделения теробороны и нацгвардии.

Потери украинской стороны оцениваются до 2 725 военнослужащих, двух танков, 19 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.