Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 09:38

Стало известно о продвижении наших войск в Днепропетровской области

Группировка войск Центр продолжает наступление в Днепропетровской области

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за неделю нанесено поражение ряду соединений ВСУ, включая четыре механизированные, две десантно-штурмовые, штурмовую, воздушно-десантную, аэромобильную, егерскую, пехотную бригады, бригаду беспилотных систем, два штурмовых полка, две бригады морской пехоты, а также подразделения теробороны и нацгвардии.

Потери украинской стороны оцениваются до 2 725 военнослужащих, двух танков, 19 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.

Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа
Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа

Ранее Life.ru писал, что украинским войскам пришлось отступить с позиций в Новосёловке вглубь Днепропетровской области. Этот населённый пункт был дня ВСУ одним из важнейших на данном участке фронта, поскольку через него шла логистика.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar