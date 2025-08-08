ЕС и США продолжают закупать российское сырьё на миллиарды, несмотря на санкции

По его данным, с января 2022 года государства ЕС импортировали из России продукции на 297 млрд евро. В перечень поставок входят не только газ, но и сталь, железо, удобрения и другие категории товаров.США за тот же период приобрели у России товаров на 24,51 млрд долларов. Эти цифры, отмечает издание, показывают, что западные санкции не привели к полному прекращению торговли с Москвой.