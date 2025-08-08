ЕС и США продолжают закупать российское сырьё на миллиарды, несмотря на санкции
Несмотря на усиление санкционного давления, Россия продолжает получать от стран Евросоюза и США значительные суммы, сообщает немецкое издание NTV.
По его данным, с января 2022 года государства ЕС импортировали из России продукции на 297 млрд евро. В перечень поставок входят не только газ, но и сталь, железо, удобрения и другие категории товаров.США за тот же период приобрели у России товаров на 24,51 млрд долларов. Эти цифры, отмечает издание, показывают, что западные санкции не привели к полному прекращению торговли с Москвой.
Эксперты, на которых ссылается NTV, добавляют: даже при дальнейшем снижении объёмов закупок Россия уже переориентировала товарные потоки на другие рынки.
Ранее журналист американского издания Axios сообщил, что администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Также были предположения, что новые ограничительные меры Трампа против России могут навредить самим Соединённым Штатам, а угрозы хозяина Белого дома могут быть преувеличены.
Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM