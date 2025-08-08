Пентагон может заставить Киев вернуть всё оружие

В июле Пентагон обновил свою внутреннюю политику, предоставив себе право изымать ранее выделенное Украине вооружение и возвращать его на американские склады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на служебную записку заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, подготовленную в прошлом месяце.

В документе подчёркивается, что Министерство обороны теперь может отзывать определённые виды оружия и боеприпасов, предназначенные для Украины, что является беспрецедентным решением. Такой шаг способен привести к перераспределению миллиардных сумм, ранее направленных на поддержку Киева, в пользу пополнения истощённых запасов американской армии.

По словам информаторов CNN, пока случаи возврата оружия в рамках этой политики не фиксировались. Если подобное произойдёт, Киев рискует потерять доступ к вооружениям на миллиарды долларов.

Кроме того, в документе Пентагон ввёл новую классификацию своих запасов — «красную», «жёлтую» и «зелёную» категории. Первые две означают дефицит и требуют одобрения главы ведомства для поставок. В частности, ракеты для систем ПВО Patriot и ряд других образцов, предназначенных Украине, отнесены к «красной» группе, что усложняет их передачу.